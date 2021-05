Luego de llamar "perra" a Lolita Cortés, critican a Laura Bozzo por ser el "bufón" de Televisa

La conductora de televisión peruana Laura Bozzo y la actriz mexicana de teatro musical Lolita Cortés, han protagonizado varias peleas verbales durante la competencia de baile "Las estrellas bailan en Hoy", que se lleva a cabo en el matutino "Hoy". En redes sociales la llamada "Abogada de los pobres" ha sido muy criticada tanto por su manera de bailar, como por prestarse supuestamente a estos "numeritos".

Un usuario de Instagram manifestó que era agradable ver a Laura Bozzo haciendo el ridículo en este show de televisión. "Quién lo iba a pensar, de sentirte intocable en Televisa ahora les sirves de bufón".

Asimismo le piden a Laura Bozzo tener dignidad y regresarse a su país, "Lolita Cortés te pone e tu lugar, ella si es mexicana".

Estas son otras de las críticas que Laura Bozzo ha recibido por su participación en la competencia de baile, donde hace pareja con el actor mexicano Carlos Bonavides (recordado por su personaje de Huicho Domínguez): "usted es el claro ejemplo de la mediocridad escénica", "Laura ten dignidad lo haces muy mal, parece mentira tú qué en tus programas eres tan perfecta, retírate no es lo tuyo, no tienes ni ritmo, suena la música y tú vas a tu aire, no tienes ritmo ninguno", "Que buena muñeca de trapo, ni se notan los hilos que la mueven" y muchas más.

En la más reciente emisión de "Las estrellas bailan en Hoy", Laura Bozzo y Carlos Bonavides llevaron a cabo una coreografía usando el tema musical "Ábranse perras" de Gloria Trevi. Aunque fue la pareja con menos puntuación de parte de los jueces, fueron salvados por el público, lo que provocó la molestia de Lolita Cortés, conocida como "La juez de hierro".

"Es una vergüenza, porque esto es un fraude, porque no hubo coreografía, lo acaban de escuchar ustedes. Les pido, nuevamente, se den cuenta de este fraude que está sucediendo con la señora, porque no es bailarina y no está aportando".

Antes de retirarse del escenario, Laura Bozzo insultó a Lolita Cortés al decirle claramente: "ábrete, perra".

Posteriormente "La juez de hierro" manifestó que le griten "perra" no le duele, "amo a los animales y es un halago, porque son los seres más leales que hay en el mundo, así que a mí no me ofendió".