Luego de que Cynthia Klitbo lo llamara "chichifo", Juan Vidal salda su deuda al pagarle 80 mil pesos

La actriz mexicana Cynthia Klitbo no dejó muy bien parado a su ex pareja sentimental, el actor dominicano Juan Vidal. La querida villana de telenovelas, aseguró anteriormente, en un encuentro con varios reporteros de espectáculos, haberse separado del galán de melodramas por sus problemas de ira; también lo llamó "vividor" y "chichifo".

"Es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en: '¿cuántos músculos tengo?'. Uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chichifo, y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó", manifestó la actriz, de 55 años de edad y originaria de Fresnillo, estado de Zacatecas, México.

Pero esto no fue todo, Cynthia Klitbo interpuso una denuncia en contra de su ex Juan Vidal, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por supuesta violencia psicológica y por quedarle a deber 4 mil 500 dólares, dinero que aparentemente se rehusaba a pagarle.

Recientemente, a través de las stories de su cuenta en Instagram, Juan Vidal dio a conocer que ya saldó su deuda con Cynthia Klitbo. El actor, de 45 años de edad, mostró un comprobante de depósito a la cuenta de su ex, por 80 mil pesos mexicanos, "para todos los que tenían el pendiente".

Según el galán de telenovelas, no le había pagado a su ex, por oposición de ella misma. "Aclaro, además, que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Solo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema, llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quien sí, quien no y quien jamás".

Cabe mencionar que Cynthia Klitbo, quería que Juan le pagará el dinero que le debía en dólares y no en pesos mexicanos.

Juan Vidal comprobó haberle pagado a Cynthia Klitbo.

En otro mensaje publicado en las stories de su perfil en Instagram, el ahora novio de la vedette cubana Niurka Marcos, manifestó que de esta mala experiencia, también se lleva el apoyo incondicional de muchas personas que lo acompañaron durante todos estos difíciles días.

"Estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad, eso es lo más grande que me llevo de todo esto. A mi familia, la familia de mi hija, mis fans y mi actual pareja Niurka. Gracias, gracias, gracias por no soltarme en un momento tan difícil y vulnerable, ahora lo que sigue".