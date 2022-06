Luego de su presunta separación de Gerard Piqué, Chris Evans se va detrás de Shakira

Aunque todavía no se confirma que la infidelidad sea una realidad, como aseguran los medios de comunicación, muchos están anhelando en ver a Shakira cerca de Henry o Chris, pues son dos de los actores más apuestos dentro de la industria del cine.

Así que la cantante decidió seguirlo en redes sociales , a pesar de que él no la sigue, hasta el momento, acción que muchos tomaron como una forma de vengarse de la supuesta infidelidad que le hizo el padre de sus dos hijos.

Shakira , hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pero también parece tener un objetivo fijo y ese sería Henry Cavill , el actor que da vida a Superman en el DC Universe, se volvió viral al reaccionar a la presencia de la colombiana en un evento que atendieron en común.

Tal parece que el actor estadounidense Chris Evans no quiere perder la oportunidad de acercarse a la intérprete , pues ya la ha comenzado a seguir en las redes sociales , causando una gran revolución y todo tipo de teorías, donde se destacan que querría probar su suerte con la colombiana.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.