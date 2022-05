Luego de unos contratiempos, Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez celebraron su boda civil

Otras de las especulaciones señala que Vicente Fernández Jr. era tan controlador, que vigilaba a su esposa a través de cámaras ocultas en su hogar . Al día de hoy, ninguno de los dos ha revelado lo que los llevó a la separación. Actualmente, Mara Patricia Castañeda mantiene una muy buena relación con su ex esposo y toda la familia Fernández .

"Que Dios bendiga su unión por muchísimos años más y que siempre guie sus caminos juntos", "que vivan los novios", "avisen, me aparecen en el inicio y me dio un mini infarto de la felicidad", "que sigan disfrutándose cada momento, un fuerte abrazo y la mejor de las vibras", "casi muero de felicidad", "amo a esa pareja, les deseo lo mejor del mundo", son algunos de los comentarios de los seguidores del esposo de Mara Patricia Castañeda .

Para esa ocasión tan especial, Mara Patricia Castañeda , de 56 años de edad y ex esposa del cantante Vicente Fernández Jr. (primogénito de Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán"), usó un traje sastre color marfil, mientras que su ahora cónyuge, utilizó un sencillo atuendo conformado por un saco negro y una playera blanca.

Luego de cinco años de noviazgo, la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda y el empresario Iván Martínez , contrajeron matrimonio a fines del pasado mes de abril, sin embargo, no fue hasta este fin de semana cuando se dio a conocer esta buena noticia. Cabe mencionar que la pareja tuvo que enfrentar un complicado proceso en el registro civil de la Ciudad de México , debido a unos exhaustivos requisitos que se les pidieron para poder casarse .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

