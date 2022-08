Luis Alberto Fernández reconcilia a quienes han peleado en el amor, a través de "Nuevamente disponible"

Luis Alberto Fernández nos demuestra que no importa la nacionalidad que tengas para defender la música del mariachi, que lleva en la sangre de sus venas desde muy chico : "es para mí un honor, recae con mucha responsabilidad en mis hombros y trato de honrar la cultura de México, la cultura del país Azteca, trato de honrar la tradición por todos los lugares que me permitan pisar un escenario y llevar mi mariachi, llevar mi música, recordar siempre en cada show a José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Jorge Negrete, Vicente Fernández".

En una pasada entrevista con Debate, el cantante manifestó muy orgulloso, "todavía el mariachi tiene otro Fernández, aunque no sea mexicano, va a cantar el mariachi como si fuera propio".

"Hoy he decidido dejar de sufrir y poder olvidarla, hoy he decidido dejar de morir con tan solo mirarla", estas son dos frases de la canción, con las que el llamado "Charro dorado" , quiere reconciliar a los que se han peleado con el amor y darles un aliento .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

