Luis Alberto, otro digno Fernández defensor de la música vernácula

La música mexicana ha tenido varios "Fernández" quienes han defendido a capa y espada la música vernácula, un género muy representativo de nuestra cultura. Entre estos intérpretes se encuentran Don Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández "El Potrillo", Pedro Fernández y otros más. En la industria musical hay otro digno "Fernández" de origen cubano y aunque no es mexicano, orgullosamente canta estas exquisitas canciones y pone su granito de arena para que la música del mariachi ¡no muera!

"Todavía el mariachi tiene otro Fernández, aunque no sea mexicano, va a cantar el mariachi como si fuera propio", expresó Luis Alberto Fernández, en una amena charla con El Debate desde la ciudad de Miami, Florida, donde reside desde hace ya 10 años. Toda su vida está ligada a la música mexicana.

Luis Alberto Fernández nos demuestra que no importa la nacionalidad que tengas para defender la música del mariachi, que lleva en la sangre de sus venas desde muy chico: "es para mí un honor, recae con mucha responsabilidad en mis hombros y trato de honrar la cultura de México, la cultura del país Azteca, trato de honrar la tradición por todos los lugares que me permitan pisar un escenario y llevar mi mariachi, llevar mi música, recordar siempre en cada show a José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Jorge Negrete, Vicente Fernández".

Por supuesto al portar el traje de charro también sé que me estoy vistiendo de México, siempre lo hago con muchísima devoción, con mucha pasión y respeto, con mucho orgullo lo llevo.

El cantautor lanzará proximamente su nuevo álbum "Luis Alberto Fernández 2020". Foto: cortesía

"El Charro Dorado" o "El Charro Cubano", como se le conoce, lanzó recientemente su nuevo sencillo "Derrotas ajenas", tema que estrenó luego de que su anterior sencillo "Por si te falta algo en la cama, le abrió muchas puertas".

Y hablando de "Por si te falta algo en la cama", es una canción de su autoría basada en una historia de ficción, "muchos seguidores se han sentido identificados y de ahí sale el éxito de la canción, desde el principio supe que era una buena canción, pero jamás visualizamos el que hoy por hoy estuviera en los primeros hit de sur y Centroamérica, cuando hicimos el video tampoco pensamos que fuese agarrar los 4.8 millones y subiendo de vistas que tiene en YouTube, siempre que hacemos un proyecto, pensamos y lo hacemos con la visión de que sea un éxito y cuando es éxito, uno lo agarra de sorpresa".

Es muy complicado también poder lograr un éxito en esta industria musical donde predomina el urbano y entonces, el venir a encabezar las listas de éxitos de varios países con la música ranchera, está asegurando que hay un público ávido, un público cautivo por este género todavía.

Luis Alberto Fernández, un cubano enamorado de la música ranchera

El cantautor de 32 años de edad, ha estado enamorado de este género desde que tiene uso de razón. Su padre es también un apasionado de este género musical.

"Gracias a la época de oro del cine, cuando llegó la música ranchera a Cuba a través de Javier Solís, de Vicente Fernández, Pedro Infante, Jorge Negrete, mi padre se hizo un gran fanático, yo cuando nazco mi padre ya tocaba la guitarra y cantaba, entonces me enamoré del género, en mi casa solo se escuchaba este género musical, me enamoré de este y desde los 12 años ya defiendo este género, desde los 15 lancé mi carrera profesionalmente en Cuba y he ido internacionalizándome desde los 19 años, llevando la música ranchera, el traje de charro y la bandera mexicana por varios países como Francia, Italia, Rusia, Panamá, Colombia, por supuesto México, soy cantante y defensor de la música regional mexicana, específicamente de la música vernácula del mariachi, pienso seguir haciéndolo así".

Luis Alberto Fernández nació en Isla de la Juventud en Cuba; actualmente vive en la ciudad de Miami y desde allí esta direccionando su carrera. Foto: cortesía

El joven intérprete es testigo de que este género que representa a México internacionalmente, hoy por hoy en su casa, hoy por hoy en México, es donde menos se escucha el mariachi, "pero te puedo asegurar que fuera de México el mariachi tiene un auge, una fuerza todavía increíble y eso me lo está demostrando Colombia, Panamá, Paraguay, me lo está demostrando Suiza, Italia...porque hay muchos amantes de este género en estos y más países".

Mi propuesta es muy simple, mi propuesta es para todos los amantes del género que se encuentran en el mundo entero.

Cuando la contingencia sanitaria lo permita, Luis Alberto Fernández realizará una gira por Colombia, país donde su sencillo "Por si te falta algo en la cama" está en los primeros lugares de la radio, "es la canción número dos más escuchada a nivel nacional, por debajo de Christian Nodal quien está en primer lugar, estamos defendiendo la tradición y la música ranchera como se nos permite, gracias a Dios la aceptación ha sido gigante".

En la opinión de este charro cubano con alma mexicana, cree que la música del mariachi dejó de ser muy escuchada en nuestro país cuando se perdieron los grandes exponentes del género.

Creo que lo que no tiene México ahora son defensores del género, pero defensores cabales y ahorita los que hay ya se nos están poniendo un poco mayores.

"Estamos hablando de Aida Cuevas, de Alejandro Fernández...ahorita se necesitan en México más exponentes del género, si aparecen buenos exponentes con buenas canciones, te aseguro que la radio se verá obligada a tocar esas canciones, por supuesto la radio tuvo que cambiar todo su protocolo porque al quedar desamparado este género en su propia casa, la banda vino a tomar la posición privilegiada que tenía el mariachi".

"Azufre en las venas" de la autoría de la compositora cubana Nancy Castro, fue su carta musical de presentación, tema que le sirvió para mostrarse y ser aplaudido por el público y grandes celebridades en México y Estados Unidos. Foto: cortesía

