Luis Alfonso Partida "El Yaki", enfrenta a persona que lo agredió con una lata de cerveza (VIDEOS)

"El Flaco" continúo su concierto en el palenque de Tulancingo, Hidalgo con el conocido tema "Mi gusto es", no sin antes haber dicho: "vamos a seguirle, que no nos arruine la fiesta ese cabrón".

Para relajar el ambiente tras lo sucedido, el ex vocalista de Banda Los Recoditos le dijo a su amigo: "el botezaso no era para usted era para mí, nomas que se atravesó", a lo le respondió:

Inmediatamente, el joven cantante sinaloense (compadre de Eduin Caz de Grupo Firme, al ser padrino de bautizo de su hija Geraldine), volteó y visiblemente molesto por la acción de esta persona, manifestó: "quién tiró a la ve...quién me tiró el bote a la ver... ¿Tú lo tiraste pu...? ¿Te la das de ver... o qué?".

Cuando "El Yaki" , ex vocalista de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, salió al ruedo del palenque, fue agredido por una persona del público, al lanzar una lata de cerveza , la cual lo golpeó en la espalda, mientras saludaba a "El Flaco".

El cantante del Regional Mexicano Luis Ángel "El Flaco" , ex vocalista de Banda Los Recoditos , tuvo una exitosa presentación este fin de semana, en el palenque de Tulancingo, estado de Hidalgo, México , donde tuvo como invitado especial a su amigo Luis Alfonso Partida "El Yaki" , ambos originarios de Mazatlán, Sinaloa.

