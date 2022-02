Luis Alfonso Partida "El Yaki" responde si tuvo un amorío con la esposa de Eduin Caz

El Yaki también compartió que habló con su compadre , el cantante Eduin Caz , y no hubo ningún problema entre ambos, contrario a lo que se creía luego de que los rumores comenzaron a darle la vuelta al Internet. Durante el video explicó que, por fortuna, él tiene novia y nunca le ha hecho falta el amor.

Harto de la situación, Luis Alfonso Partida se sinceró y, visiblemente molesto , negó rotunamente haber tenido algo que ver con la esposa de su compadre , una pareja a la que consideró como "sus hermanos". De la misma manera, se dijo decepcionado, no sólo de los rumores, también de sus fanáticos, que han alimentado los chismes.

México.- A finales del año 2021 salió a la luz que el cantante Eduin Caz , de Grupo Firme, le había sido infiel a su esposa Anahy , momento en el que comenzó a circular otro rumor sobre su relación, en el que aseguraban que no sólo él había sido infiel, sino ella también y con nada más y nada menos que Luis Alfonso Partida " El Yaki ".

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.