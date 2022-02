Luis Ángel “El Flaco” se encuentra de manteles largos; cautivó con ¿uniforme inspirado en RBD?

En el ambiente artístico suelen pasar diversas hechos que dan mucho de qué hablar, ya sea por declaraciones polémicas o por acciones de algunos famosos, y en el ambiente musical no es la excepción, con la diferencia de que los cantantes del regional mexicano dan más de que hablar sobre los nuevos lanzamientos musicales, tal es el caso de Luis Ángel “El Flaco”.

El cantante dejó Banda Los Recoditos en 2019 y tras su salida de la agrupación está viviendo uno de sus mejores mementos, ya que su concepto musical ha sido bien aceptado por sus fanáticos; tan es así que acaba de estrenar su nuevo tema titulado “Y sí se quiere ir”, una canción que relata la vida de una pareja que atraviesa por dificultades amorosas, en donde la chica se encuentra disgustada con él, sin embargo quiere dejarlo pero al mismo tiempo lo sigue queriendo. El video acaba de ser estrenado y ya cuenta con más de 35 millones de visualizaciones en YouTube.

Luis Ángel Franco sigue consintiendo a sus fans y apenas ayer a través de un clip en su cuenta de Instagram anunció que se encuentra grabando más videos, de los cuales no dio fecha de estreno, sin embargo, dijo que muy pronto serán presentados para que sus seguidores sigan disfrutando de su música.

Con cariño empezamos las grabaciones de algunos videos, no es uno son varios que les voy a estar mostrando muy pronto”, anunció el cantante desde la locación donde se estaba llevando el rodaje de los materiales.

El cantante también ha recibido un sinfín de halagos por que publicó una fotografía en Instagran, vestido con un pantalón de color negro, una camisa manga larga de color blanco y una corbata de color rojo, situación que llamó la atención de sus seguidoras ya que de inmediato lo compararon con el uniforme de los personajes de la telenovela juvenil Rebelde, y enseguida le propusieron que interpretara algunos de temas de la banda del mismo nombre.

El cantante recibió un sin fin de halagos.

Si haces la de “sálvame” en banda, me cae de madre que te pongo en un altar, “Y soy Rebelde cuando no sigo a los demás”, “Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar; Bello bello mi favorito”, “Como siempre guapísimo”, parte de los comentarios que recibió el exvocalista de Los Recoditos.