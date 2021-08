Luis Ángel Franco, "El Flaco", indigna por daños que provoca con su camioneta en campo de fútbol en Mazatlán

Mazatlán. El cantante mazatleco Luis Ángel Franco, "El Flaco", exvocalista de banda Los Recoditos, causa indignación en redes sociales y es criticado por supuestos daños que provocó con su camioneta en un campo de fútbol en el puerto.

"El Flaco", quien tiene 34 años de edad, habría dejado en muy mal estado un campo de fútbol en Mazatlán conocido como "Pemex", tras haber estado en él con su camioneta jugando "a las carreras" y a los arrancones.

De hecho el mismo cantante de temas como Ni que valieras tanto y El tiempo no perdona comparte en su cuenta de Instagram algunas imágenes de cómo la pasó divirtiéndose en el referido campo.

De acuerdo a comentarios en redes sociales, "El Flaco" dejó muy maltratado el terreno, el cual se ubica en una de las colonias de más bajos recursos de Mazatlán y sirve para que jóvenes y niños juegen fútbol.

Imagen que Luis Ángel subió a su cuenta de Instagram, donde se divierte con su camioneta en el campo Pemex. Foto de Instagram @luisangelelflaco

El popular cantante, quien ha tenido éxito como tal en su faceta de solista tras haber salido del grupo Los Recoditos, parece que con su tarde de diversión parece haber hecho alusión a Mi último deseeo, una de las frases de las canciones que canta:

Me gustan los parties y las desveladas, me la paso alegre y disfruto la vida, me gusta el desmadre, el ambiente me prende y así soy feliz. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno.”