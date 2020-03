Luis Ángel Franco ‘El flaco’ homenajea a Selena Quintanilla desde casa

En tiempos de cuarentena Luis Ángel Franco ‘El flaco’, interpretó uno de los grandes éxitos de la fallecida reina del Tex-Mex y los de otros grandes como Pancho Barraza, Bunbury, Joan Sebastian y más, a través de una transmisión en vivo.

Exponentes del regional mexicano también se han sumado al uso de la tecnología para ofrecer algo de su propuesta musical, proyectos y novedades a sus seguidores en estos momentos en que se vive una situación histórica ante la pandemia por el Covid-19.

Uno de los intérpretes que recientemente usó sus redes sociales para dar algo de su propuesta como solista es Luis Ángel Franco ‘El flaco’.

Homenaje desde casa

En México no se ha dictado formalmente una cuarentena por parte del gobierno, pero si se ha pedido a la población mantenerse en casa para evitar la propagación del virus, por lo que Luis Ángel decidió acatar la recomendación de estar en casa, como lo menciona en unos de sus videoclips colgados en su canal de Youtube el pasado 20 de marzo.

La noche del día después (el 21 de marzo), acompañado de su banda y desde la azotea de su hogar, inició con la trasmisión vía Facebook de una presentación que rebasó las 2 horas de duración.

'No me queda más', melodía que hiciera éxito la fallecida cantante Selena Quintanilla fue la que abrió con gran sentimiento el performance.

A su término prosiguió un breve mensaje en el que Franco invitó a tener fe y esperanza en que todo saldrá bien. Además aprovechó para presentar a los integrantes de su banda y leer algunos saludos que le fueron solicitando los internautas.

'Pistiaré' reanudó el espectáculo, melodía que interpretó en el pasado junto a Banda Recoditos, agrupación de la que Luis Ángel formó parte por 16 años.

Celebra la vida

El artista, que presentó formalmente en enero de este 2020 su proyecto como solista ‘Mi gran sueño tour, continuó la velada con la melodía Reflexión, tema que es de los nuevos de su repertorio.

“Me preguntan por qué me gustan las canciones que hablan de la vida y de la muerte... es por las cosas que están pasando, como el momento que estamos viviendo hoy, es por eso”, contó el artista quien continuó explicando que “los que estamos todavía en este mundo somos los grandes afortunados, porque muchas personas este día que amaneció ya no están... con este rollo del Coronavirus para qué les cuento más, ya saben lo que está pasando.

"Yo celebro la vida, no celebro la muerte, la vida, la oportunidad que Dios nos da de seguir abrazando a la gente, de seguir platicando con ellos, de seguir respirando y de seguir siendo habitantes de la Tierra, por eso me gustan mucho estas canciones”, destacó antes de continuar con más complacencias en las que recordó temas hechos éxitos por Pancho Barraza, Bunbury, Joan Sebastian, Los Recoditos y más.

'Ojalá que no', 'No le hago falta', 'Aunque no sea conmigo', 'El primer tonto', 'Bailaré', 'Hasta la miel amarga', 'Si te perdiera', 'Mi último deseo', 'Hasta que salga el sol' y 'El olvido', entre otras.

Conmovido

En un momento de la transmisión se puso sentimental al compartir que la melodía 'Mi mayor anhelo' se la dedicaba a su novia que no puede estar en estos momento junto a él porque las fronteras están cerradas de Estados Unidos a México. Al terminar de decir esas palabras 'El flaco' se quebró y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. Señaló en que espera que las cosas estén pronto bien para que todas las personas que están a distancia de sus seres amados ya puedan junto a ella o él.