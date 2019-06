Luis Ángel Franco está en la banca

Mazatlán.- “El Flaco” dice adiós definitivo a Los Recoditos

Luis Ángel Franco ya no se presentó el fin de semana pasado con la banda Los Recoditos. El cantante sigue teniendo contrato con la banda por lo cual estará en la banca, ya no cantará con la banda en lo que llega el tiempo para emprender su etapa de solista, la cual se estima inicie en un año.

Los vocalistas le mandaron mensaje de despedida y de apoyo en su etapa de solista. Desde abril del presente año, el intérprete había anunciado su salida de la banda Los Recoditos, agrupación a la que perteneció 16 años.

Se había contemplado que el artista seguiría acompañando a la banda en presentaciones hasta finales del 2019, pero no fue así. El sinaloense ya no se presentó en los conciertos programados para el fin de semana pasado en Esta-dos Unidos. Al inicio del concierto, los vocalistas, Samuel Sarmiento y Rafael Gon-zález, compartieron a los fans que asistieron al show que estaban muy tristes porque ese día ya no se presentaría con ellos el cantante conocido como “El Flaco”. Recordaron que esto de debía a que el joven iniciaba su etapa de solista.

En un video en la página de Facebook de la banda Los Recoditos, los vocalistas expresaron: “Esta noche es algo especial para la banda Los Recoditos y todos sus integrantes. Como se pueden dar cuenta, nuestro compañero Luis Ángel pues ya no está. La neta, sentimos bien gacho que ya no esté con nosotros porque, pues, perteneció a la banda durante 16 años y nos sentimos agüitadones, pero a la vez muy felices porque él decide emprender algo bueno para él”.