Luis Carlos Muñoz otra victima de acoso sexual

El actor Luis Carlos Muñoz, reveló a el diario BASTA! que cuando inició su carrera artística (12 años de trayectoria) fue víctima de acoso sexual en la empresa Televisa.

"Lo del acoso fue en Televisa, en algún momento. Me tocó cuando estaba más verde o más chavito, que algunos jefes de reparto abusan de su poder y empiezan con otras intenciones; te dicen que te llaman al casting, pero a cambio de que tú le des tu teléfono o te inviten a salir", expresó el joven.

Actualmente trabaja en la teleserie "Tres familias" de Tv Azteca, no aceptó la propuesta indecorosa de aquella vez y por eso se le cerraron algunas puertas de la 'fabrica de los sueños'.

"Siento que si me pasara ahorita ya me sé manejar mejor, ya sé contestar mejor, soy más maduro. En ese momento no supe manejar bien la situación y me cerré puertas porque no me volvieron a llamar para nada de esa producción, no me volvieron a castear", expresó.

Además, menciono que sus valores le prohíben a acceder a ese tipo de cosas.

"Yo vengo de una familia muy unida, con los valores bien puestos, nunca tuve que recurrir a citas fuera de las empresas donde he trabajado", finalizó Luis.

Bobby Pulido otro famoso que sufrió acoso sexual

El cantante Bobby Pulido reveló ante las cámaras de "Primer Impacto" que fue acosado sexualmente por una "persona influyente" homosexual, las declaraciones del grupero dejaron a más de uno sorprendido.



Todo surgió a raíz de las diferentes celebridades de Hollywood que se han quejado del acoso sexual de parte de personas poderosas en el mundo del entretenimiento como el productor Harvey Weinstein.

"Una persona muy influyente en medios me llamó una noche cuando andaba yo de gira y me llamó para invitarme a su hotel, a su cuarto y yo estaba en otro cuarto en el mismo hotel. Yo le dije: Discúlpame, yo no soy de ese partido no me interesa eso", expresó Pulido.

El intérprete aseguró que al negarse a la invitación inapropiada del individuo tuvo grandes consecuencias en el mundo del espectáculo: "No le gustó y después de allí empezó a escribir cosas en un periódico importante diciendo o insinuando que yo era gay. Yo creo que fue que le molestó que yo no lo hice, te llama porque quiere un encuentro de ese tipo y luego crea un rumor tuyo", reveló antes las cámaras.

Además, aseguró que muchos años después pudo confrontar a su acosador " Muchos años después me toco saludarlo y todo, cordial y bien. Obviamente está detrás la mente, pero, ¿qué vas a hacer? No me gustó, ya pasó... en el momento si me causó mucha frustración", finalizó el cantante.



Madre de Yuri otra acosada en el mundo artístico

Ya que las denuncias de acoso sexual entre productores y directores se han desatado tanto en Hollywood como en Latinoamérica, la cantante Yuri confesó haber empezado su carrera artística siendo apenas una pequeña y le ayudó a librarse de esa situación.

La interprete reveló que su madre no corrió con la misma suerte y varios hombres la buscaban, ante las cámaras de "Ventaneando" la jarocha reveló que doña Dulce Canseco se molestaba regularmente con su marido incluso le decía que le habían toqueteado el trasero mientras era manager de su hija, pero el señor lo tomaba como una broma y no le hacía caso.

Con información Basta!