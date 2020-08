Luis Coronel asegura no ser homofóbico y se defiende de las acusaciones en su contra

Luis Coronel fue acusado de discriminación y homofobia, ante esto, el cantante del Regional Mexicano hizo uso de sus redes sociales para aclarar lo sucedido y expresar su amor y admiración por la comunidad LGBT+. El empresario que lo contrató para un show planea demandar al cantante originario de Tucson, Arizona (Estados Unidos).

¿Por qué acusan de homofobia al cantante Luis Coronel? El pasado sábado el joven intérprete del Regional Mexicano tenía un show programado en un centro nocturno en Arlington, Texas. De acuerdo con el empresario que contrató al cantante, Alondra's travesti show abriría el espectáculo, algo con lo que supuestamente Luis Coronel no estuvo de acuerdo, por lo que de un momento a otro, canceló su presentación. En redes sociales circuló desde el pasado fin de semana un video donde el empresario comentó:

No es por falta de pago, no es porque fallaron en el contrato, no, él está aquí (cerca del bar donde tenía que presentarse), está aquí a unas cuadras, él está aquí, el problema es que él no quiere por su imagen, un travesti le abra el espectáculo, así de simple, ni más ni menos, para mí en lo personal se llama discriminación, cada quien lo puede tomar como guste.

A través de una serie de videos que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, Luis Coronel negó ser homofóbico. El cantante mencionó que efectivamente canceló su show en este centro nocturno en Arlington, Texas. Explicó que el motivo fue que al evento asistirían fans suyos que tiene entre seis y siete años, por lo que consideró que el show travesti que abriría el espectáculo, no era apropiado estos fans.

Luis Coronel tiene 24 años de edad; forma parte de la nueva generación de cantantes del Regional Mexicano. Foto: Instagram @luiscoronelmusic

Luis Coronel contó que le pidió a los promotores del evento, que se cambiaran algunas cosas del show travesti, para que fuera apto para sus pequeños fans, sin embargo, los promotores se negaron.

Los dizque promotores de este lugar no pudieron seguir los que se les pedía, que simplemente era que mis fans de seis y siete años no vieran este tipo de show, ¿por qué?, por qué no son aptas a este tipo de show, hay que reconocerlo, si, ponen un show espectacular.

De acuerdo con Luis Coronel, los promotores le dijeron que nada se cambiaría: "no se quisieron acoplar, ¿qué hicimos?, cancelamos. Ahora me están acusando de discriminar, adelante, ¿me quieren demandar? adelante".

Asimismo Luis Coronel expresó su amor, respeto y admiración hacia la comunidad LGTB+: "se los digo yo de todo corazón, tienen todo mi respeto, tienen todo mi cariño, respeto todo lo que hacen, no tengo nada en contra de ustedes, a cada ser humano, no tengo nada en contra de nadie, pero aclarando 100 por ciento, lo que están subiendo los dizque promotores es un cuento inventado".

Cabe mencionar que antes de estas declaraciones que Luis Coronel hizo en las stories de su cuenta en Instagram, escribió lo siguiente en un post de la cuenta @chicapicosa2: "falsa información total. A los que realmente me conocen saben que no tengo nada en contra del LGBT, para nada, al contrario siempre he mostrado mi respeto. No estaba ni a 50 cuadras del lugar, pero si, se canceló el evento, pero no por el show LGBT, simplemente que mis fans de 6-7 años no son para ver ese tipo de show. Ya fuera mal de mi parte, como artista y más que nada como ser humano, dejar que mi público que no es apto para esos shows, entre a ver.

Perdón pero no, aclaró, nada en contra de la comunidad LGBT, hacen un show espectacular, pero mis fans de 6-7 años no son de la edad para esas presentaciones o que alguien me diga si estoy equivocado.

