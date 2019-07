Luis Fonsi conquista en los Panamericanos 2019

Uno de los mejores tenores del �� Juan Diego Flórez me sorprendió con una conmovedora versión de “En Mi Viejo San Juan” Estuvo acompañado por los jóvenes de #LaSinfoniaPorElPeru Decir q se me erizó la piel y se me aguaron los ojos es poco. Gracias Juan Diego, gracias Peru���� ���� ���� pic.twitter.com/W6gKVHVt6C