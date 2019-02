Luis Fonsi presenta su nuevo álbum, una radiografía de su "Vida"

Hace dos años puso a bailar al mundo entero con “Despacito” y desde entonces lanzó una serie de éxitos bailables, pero Luis Fonsi afirma que también sigue siendo un cantante romántico y está listo para presentar “todas sus cartas” en un nuevo álbum: “Vida”.

“Mucha gente pensó que me alejé de ese lado romántico y siempre dije ‘no me he alejado, no me voy pa’ ningún sitio’. Yo sigo siendo un cantante romántico, yo sigo hablando ese idioma romántico. Pero a la misma vez me gusta poder hacer ambas cosas. No me gusta que me limiten”, comentó Luis Fonsi en una entrevista reciente con The Associated Press.

"Vida" es el noveno álbum de estudio del astro puertorriqueño Luis Fonsi y su primero en cinco años, un lapso de grandes cambios en su vida y su carrera, en especial desde 2016, cuando el nacimiento de su hijo Rocco coincidió con el del tema que le dio fama mundial y una mayor exposición a la música latina.

El video original de “Despacito”, con Daddy Yankee, sigue siendo el más visto en la historia de YouTube (con más de 5.900 millones de vistas hasta enero de 2019); su remix con Justin Bieber se mantiene en los primeros puestos de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Ambas versiones se incluyen en el disco, junto con los sencillos “Échame la culpa” con Demi Lovato, “Calypso” con Stefflon Don, “Imposible” con Ozuna y “Sola”, además de nuevas canciones románticas y una balada de esas que llaman “corta-venas”. Uno de los temas más personales es “Ahí estás tú”, que le escribió a su hijo Rocco. (Su disco anterior, “8”, incluyó uno dedicado a su primogénita Mikaela).

Son en total 15 piezas que abarcan géneros como el pop latino, el R&B, el dembow y el reggaetón, entre otros.

Quiero poder bailar, poner a la gente a gozar, y de repente cantar una balada con mucha letra, con mucho sentimiento, con mucha interpretación.

Una emotiva balada al piano con influencias de R&B es “Dime que no te irás”, según Luis Fonsi también una de las más difíciles de interpretar a nivel vocal.

“(Eso) ya es para mí un baladón, más corta-venas que eso no sé qué existe”, exclamó entre risas.

Es una de las canciones con más peso en este disco. Es una de las canciones que quizás no tiene el valor comercial que tienen otros temas, pero sí tiene el valor musical y sentimental.

Sobre el título del disco, Luis Fonsi dijo que lo escogió porque para él es una especie de radiografía de su propia vida.

“Estas canciones nacen de lugares muy honestos, muy reales. Muchas tienen que ver conmigo, otras no. Pero me pareció que mi vida está ahí, en cada canción”, manifestó recordando sus corridas entre la casa y el estudio y otros compromisos profesionales mientras su esposa estaba embarazada y Rocco nacía y crecía.

“Esa vida, esa emoción, ese amor que uno siente de padre hacia un hijo es el amor más puro y más intenso que existe en el universo y es imposible que eso no quede reflejado en mi música, en mi arte, en mi manera de comunicarme. ‘Vida’ es todo. Es mi vida”.