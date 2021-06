Luis Fonsi revela que jamás se cansará de cantar Despacito por una simple razón

México. Luis Fonsi, cantante originario de San Juan, Puerto Rico, Estados Undios y quien le ha dado la vuelta al mundo con su música, especialmente con el inolvidable tema Despacito, dice por qué jamás se cansará de cantarlo.

En entrevista con el portal de noticias ABC Cultural, Fonsi, de 43 años de edad, se sincera y dice que Despacito cambió su vida personal y profesional, puesto que le trajo el éxito que quizá soñó, pero quizá tardaría en llegar.

Es algo que no me esperaba y por lo que doy las gracias todos los días. Agradezco a todos los que se quisieron sumar a esta canción, como Daddy Yankee o Justin Bieber, porque no la hice solo."

No no soy de esos que dicen que no quieren cantar esa canción y me atrevo a decir que ese momento nunca llegará. Esa canción cambió mi vida, y la asocio mucho también con el nacimiento de mi hijo, que sucedió apenas dos semanas antes."