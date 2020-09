Luis Fonsi y Adamari López: aquella carta en la que el cantante negó haberla humillado y menospreciado

Los boricuas Adamari López y Luis Fonsi eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, sin embargo, dejaron a sus respectivos fans más que sorprendidos al anunciar el 8 de noviembre de 2009, que estaban separados, señalando estar atravesando un proceso difícil como pareja.

¿Por qué se divorciaron Luis Fonsi y Adamari López? En 2013 la actriz originaria de Humacao, Puerto Rico, lanzó su libro "Viviendo", asegurando que el final de su matrimonio con el cantante fue una pesadilla. Entre varios problemas que tuvieron como pareja, la también conductora de televisión contó que le perdonó varias infidelidades a su entonces esposos. Muchos recordarán aquella entrevista de Adamari para El rojo vivo de Telemundo, donde entre lágrimas narró un doloroso momento que vivió luego de que le extirparon uno de sus senos, tras el cáncer que padeció.

Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba, mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada, estaba hinchada, estaba, como de alguna manera, deforme. Él (Luis Fonsi) me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo.

Luis Fonsi se convirtió en el villano del cuento; muchas personas lo señalaron por haber supuestamente abandonado a Adamari López cuando luchaba contra el cáncer. Ante todo lo negativo que se decía de él, escribió una carta que envió a los medios de comunicación. "He aguantado y he callado. Por ser un caballero, por respeto a ella y a lo que vivimos, por respeto a mí mismo. Portada tras portada, entrevista tras entrevista, de forma insensible y cruel se dicen cosas que nunca sucedieron. Esta vez callar sería un error. Tomo por única y última vez la palabra. La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta sino que no es fiel a la verdad. Convenientemente describe a un hombre insensible que abandonó a su esposa en medio de su lucha por vencer una difícil enfermedad".

El cantante Luis Fonsi mencionó que cuando en el 2005 Adamari López fue diagnosticada con un tumor maligno en uno de sus senos, pusó su vida en pausa. "Grabaciones, discos, giras, conciertos, todo quedó detenido. Me sentí diagnosticado por igual, me dediqué 100 por ciento a estar a su lado, para mantenerla positiva, para celebrar cada pequeña batalla ganada, para llenarla de amor. Siendo yo el primer testigo de cada uno de sus cambios, apoyándola, animándola, amándola. Fueron meses intensos, difíciles, pero de alguna manera mágica la misma situación nos acercaba más como pareja".

Adamari López junto a su esposo Toni Costa y su hija Alaïa. Foto: Instagram @adamarilopez

El boricua resaltó en aquella carta haber estado al lado de Adamari López durante todo su tratamiento. "La cuidé y limpié sus heridas, esa guerra la peleamos y la ganamos juntos, con amor, paciencia, dedicación y respeto. Me casé con ella un año después, en el 2006. Enamorado de una mujer hermosa, para ese entonces ya libre de cáncer".

'Yo no te deseo como mujer'...esas palabras jamás salieron de mi boca. Los tiempos y las fechas no concuerdan con lo que se dice públicamente. ¿Cómo es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella ¿Acaso soy yo el único que se da cuenta que esto no tiene sentido? Cuando decidimos separarnos y eventualmente divorciarnos ya habían pasado casi cuatro años libre de cáncer.

Luis Fonsi afirmó que todas difamaciones en su contra, tenían la finalidad de lucrar con la venta del libro que había lanzado Adamari López. "Todo lo que hice lo hice por amor. Mi único deseo es que se escuche la verdad de lo que vivimos. El divorcio no es un delito, el amor en ocasiones se transforma, en ocasiones se acaba. La responsabilidad es compartida. No se puede ignorar lo que uno siente. Busqué ayuda profesional, hable mucho con mis padres. Sólo me di cuenta que nuestro matrimonio no tenía futuro, no es lo mismo rendirse que darse cuenta que ya es suficiente".

Luis Fonsi continuó: "no soy perfecto; no somos perfectos, ambos cometimos errores. No voy a describir o a enumerar en un libro mis fallas ni mis problemas, jamás ninguna de las de ella. Si durante nuestro noviazgo o matrimonio pude equivocarme o fallé como cualquier ser humano, nada de esto fue irreparable, nada ocurrió durante su enfermedad/tratamiento, nada de esto tuvo que ver con nuestro divorcio. Repito, nuestro fracaso como pareja nada tuvo que ver con su enfermedad. No me arrepiento de haberme casado con una mujer maravillosa, de haber amado intensamente. No me arrepiento de haber puesto mi carrera en pausa para acompañar a la mujer que amaba a atravesar un camino difícil. No me arrepiento de finalmente haber aceptado mis sentimientos". Al final de su carta, el cantante manifestó:

Estoy agradecido a Dios por lo que me ha dado, pero sobre todo, tengo la conciencia tranquila, estoy en paz. Rezo por que un día Adamari también pueda encontrar paz y darles paz a los demás. Los mejores actos de generosidad se hacen desde el silencio y se guardan en la conciencia.