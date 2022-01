Luis Gerardo Méndez suplica vacunarse contra el Covid-19, enfermedad que provocó muerte de su papá

Asimismo hizo esta súplica: "vacúnate y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos, recuerda que la vacuna no es solo por ti, es por todxs, por la comunidad, por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por Covid más altas del mundo".

Tres semanas después el profesor Luis Gerardo Hernández perdió la batalla, no alcanzó a tener la oportunidad de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 .

El doctor nos dijo que tenía un 20 por ciento de probabilidades de salir adelante, en realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír.

El papá de Luis Gerardo Méndez falleció por unos problemas de salud a causa de contagio del virus SARS-CoV-2 ; esto ocurrió en febrero del año pasado. Publicó recientemente una emotiva imagen que se tomó, aquella noche cuando los médicos le informaron que su progenitor sería intubado, "nunca he llorado tanto en mi vida".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

