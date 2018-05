El triángulo amoroso entre Luis Miguel, Mariana e Iñárritu

La vida amorosa de Luis Miguel, ha dado mucho de que hablar en los capítulos abordados en la serie biográfica del reconocido cantante.

El cuarto capítulo de la serie en Netflix, abordó la supuesta infidelidad de su primera novia, Mariana Yazbek, desvelando la aparición de un nuevo personaje en la vida de Luis Miguel, nada más y nada menos que el ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu.

Luis Miguel rompe con su primera novia formal, Mariana Yazbek, porque sospecha que lo ha engañado con Alejandro González Iñárritu, su exnovio. Y en este punto de la serie se termina la imagen dulce del artista: entra el alcohol, la depresión y más mujeres.

Pese a que no se señala directamente al cineasta mexicano, los fanáticos de la serie no tardaron en hacer las comparaciones y dar 'con el culpable' de la ruptura que le rompió el corazón a Luis Miguel, y que le inspiró para grabar uno de los mejores discos de su carrera "Busca una mujer" (1988). De hecho, según la serie sus éxitos "Culpable o no" y "Fría como el viento", están dedicados a Mariana Yazbek.

Mariana Yazbek, había terminado una relación con Iñárritu (quien en esa época trabajaba como locutor de radio en WFM) poco antes de empezar su romance con el cantante más famoso de Latinoamérica.

En la serie le cambian el nombre y el apodo, lo llaman "El Moro". Su alias real es "El Negro". Y, según muestra el capítulo, la boda de otra artista mexicana los vuelve a encontrar.

Una conversación inesperada en un pasillo es suficiente para que Luis Miguel saque todas las cosas de su casa y se busque una nueva amante, la modelo Stephanie Salas, que sería después la madre de su primera hija, Michelle Salas. Ahí Luismi tenía solo 18 años. A su hija no la reconocería hasta muchos años más tarde, en 2008.