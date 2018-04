La reacción de Luis Miguel al ver a Diego Boneta como él

El joven actor Diego Boneta, ha tenido una de las grandes oportunidades de su vida, al interpretar a Luis Miguel en la serie autorizada por el mismo cantante.

Diego Boneta comenzó su carrera en telenovelas infantiles en Televisa. Foto: AFP

Ayer domingo se llevó a cabo el esperado estreno de la serie sobre la vida de Luis Miguel.

De acuerdo con People en Español, Diego Boneta reveló algunas de las interrogantes que se desprenden tras ver el primer capítulo de la serie.

“Diego, ¿qué te dijo Luis Miguel cuando te vio actuando?”, se le preguntó al joven actor.

“Act natural” they said... @luismiguellaserie Una publicación compartida de Diego Boneta (@diego) el 26 Mar, 2018 a las 9:32 PDT

“Después del cameo, que fue la primera vez que él me vio en personaje, me dijo que si yo tenía más escenas para que él viera, porque cuando filmamos esa escena era una pantalla verde y no se podía ver el video que ya viste tú; y le enseñé partes de ese video y cuando lo vio me tomó el teléfono y me dijo ‘pero es que este soy yo, este soy yo’, y nos abrazamos y tuvimos un momento muy especial”, manifestó Diego Boneta.