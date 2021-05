Luis Miguel, La Serie: Lo que pasó con Laura Pausini y Daisy Fuentes

México.- Se acerca el gran final de la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel en Netflix, donde se han respondido todo tipo de preguntas a los fanáticos del cantante y también el público en general. Cada domingo se ha ido estrenando un capítulo y el penúltimo fue el pasado 23 de mayo, dejando a todos impactados con lo que sucedió.

A este punto, LuisMi está en uno de los puntos más oscuros de vida, en donde se convierte en una especie de Luisito Rey, su padre y el hombre que le cambió la vida. El cantante se reencuentra con su abuela, quien le dice que quiere ver más tiempo a Sergio porque quiere adentrarlo al mundo de la música.

Además, le pide una casa y ensayar en su estudio decidida a que el pequeño siga los pasos de su hermano en la industria musical; él acceso de, pero trama algo para hacer que su hermano ya no siga sus pasos, por lo que comienza a tratarlo como su padre lo hacía con él.

Sus malas intenciones no resultan, así que el hermanito de Luis Miguel logra un concurso en España, logra un contrato con Warner, pero antes intenta que su abuela firme un contrato con engaños para que Sergio no pudiera grabar hasta que cumpliera 18 años, aunque su abuela no cae en el truco.

Al final de este episodio la abuela comienza a dar una entrevista donde parece estar a punto de revelar información sobre Marcela Basteri, la madre del cantante, pero ahí termina. Sin embargo, no es el único momento importante, también se habla sobre Daisy Fuentes y Laura Pausini.

En el penúltimo episodio se revela qué pasó realmente entre el cantante y la periodista, quien llegó al entrevistarlo y también le causó problemas con Érika, su pareja. Lo qué sucedió fue que la familia de Érika lo esperaba para una cena, pero él se retrasó por sus entrevistas; se le aprecia hablar con la reportera y se nota la química entre ambos, así que ella lo invita a tomarse algo juntos.

No se muestra qué fue lo que pasó después, pero cuando LuisMi llega a la cena, con dos horas de retraso, ella ya está muy molesta por lo sucedido. Mientras tanto, se muestra la aparición de la cantante Laura Pausini, quien es una famosa cantante francesa en la actualidad.

Para calmar los problemas de Luis Miguel con su equipo de trabajo, Alex McCluskey lleva a una nueva artista a la disquera, se trata de Laura Pausini, lo que hace que el cantante se moleste con todos y enfurezca al enterarse que la firmará Publishow.