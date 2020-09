Luis Miguel: La Serie arranca sus grabaciones con irregularidades: ANDA

México.- Aunque la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie" figura como uno de los estrenos más esperados en Netlix, el arranque de grabaciones tiene su primer contratiempo y causa gran enojo entre sus fanáticos. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) acusó al proyecto de irregularidades en sus contratos.

A través de sus cuentas oficiales la ANDA compartió un comunicado dirigido para CANANA, la productora a cargo de este proyecto de Netflix y manifestó su descontento por la decisión que se tomó de retomar las filmaciones "sin haber firmado un contrato colectivo de trabajo que garantice prestaciones, condiciones laborales y derechos humanos mínimos necesarios para la labor de los actores".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No tener la oportunidad de cotizar por medio del sindicato, significa para muchos de ellos no poder abonar su trabajo para la consecución de servicios básicos tales como: atención médica, estancia infantil, cambios de calidad y una futura jubilación, entre otras prestaciones que el sindicato provee. Por lo anteriormente señalado, la decisión de CANANA, representa una evasión por parte de la empresa, de las obligaciones que como patrón tiene para con sus trabajadores, situación que rechazamos enérgicamente", declaró en el texto.

El comunicado de la ANDA dirigido a CANANA. Foto: Instagram

Por este motivo, la organización pide a la productora y a Netflix tomar cartas en el asunto y llevar a cabo su labor como empresas socialmente responsables y destacan que la alta calidad audiovisual que tiene México debe estar acompañada de "un verdadero equilibrio entre todos los factores que intervienen en la industria, incluidos los trabajadores y patrones".

Asimismo, hicieron una invitación a actrices y actores participantes en el proyecto a pronunciarse a favor de su derecho a ser contratados por medio de su sindicato y a solidarizarse con este para tomar las medidas y acciones necesarios con el fin de garantizar sus derechos laborales y humanos.

¿Cuándo se estrena Luis Miguel: La Serie 2?

La serie que relata la vida del cantante Luis Miguel recién retomó sus grabaciones y está prevista a estrenarse el siguiente año, según declaró el actor Diego Boneta, quien da vida a El Sol, en una publicación de Instagram "alborotando" a todos los fieles seguidores de este proyecto, el cual fue uno de los más vistos en 2018 en Netflix.

A poco tiempo de haberse estrenado, la serie figuraba como la favorita de muchos, pues destacaban que la historia que contaba era muy interesante y los detalles de la vida de LuisMi que no se conocían fueron la cereza del pastel e incluso, una exhaustiva búsqueda comenzó con el final de su primera temporada, donde se creyó que el cantante por fin se había reencontrado con su madre.

¿Qué veremos en la segunda parte? Todos se han hecho la pregunta sobre qué es lo que viene después de la primera temporada y la realidad es que en distintas ocasiones se ha dejado en claro que la serie seguirá la línea de tiempo que ya está establecida, pues veremos la continuación inmediata de lo que se vio anteriormente.

Las grabaciones de los siguientes discos del cantante y claro, los momentos más importantes de su vida después de haber perdido a su madre y al reparto se unirán conocidos rostros para dar vida a distintos personajes que llegarán a la vida de Luis Miguel, como Mariah Carey, que se creía sería interpretada por Belinda, pero esto no se ha confirmado.

Además, Frank Sinatra podría ser otro de los grandes atractivos de la segunda temporada, pues en 1994 el mexicano fue convocado por la leyenda de la música para participar en su segundo disco de duetos, en donde interpretaron juntos el tema 'Come fly with me'.