Aquel día cuando Luis Miguel negó a Michelle en tv nacional

Entre muchas de las cosas que vimos en Luis Miguel, la serie, fue como el cantante en su momento, negó a su primogénita Michelle Salas, fruto de su romance con Stephanie Salas, hija de la actriz Sylvia Pasquel. Por allá en el año de 1989 Luis Miguel fue entrevistado por Verónica Castro, donde en televisión nacional negó a su hija Michelle Salas.

En aquella entrevista Verónica Castro cuestionó a Luis Miguel sobre su paternidad:

Ante la pregunta de Verónica Castro, el cantante Luis Miguel respondió:

"¡Ay dios mío de mi vida!, ¿ahora soy papá? Ya no saben que inventar, pero está bien, que yo sepa no, que yo sea consciente no. No me han avisado nada. Pero no es cierto, no es cierto, ojalá y así fuera. Yo estaría feliz.