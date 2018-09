Ninel Conde habla sobre su "noche de pasión" con Luis Miguel

Muchas bellas mujeres han caído ante los pies de Luis Miguel, entre ellas Mariah Carey, Aracely Arámbula, Stephanie Salas y ¿Ninel Conde?

Supuestamente Luis Miguel y Ninel Conde tuvieron hace un tiempo una noche de pasión. Al respecto, el "bombón asesino" comentó entre risas traviesas en una entrevista con el Programa Hoy:

¡Ay, ya van a sacar esos temas!… ¡óyeme no, no fue solo eso, cómo se atreven!

Asegurando que no desea colgarse de la fama ajena para agrandar su popularidad (en este caso de Luis Miguel), Ninel Conde agregó: “es que miren, como está de moda la serie, van a decir, otra que quiere, no yo no quiero, miren callada. ¡Qué idea sacar esos temas de hace 15 años, ya estense!”.

Y justo antes de marcharse, Ninel Conde eligió uno de los más recientes sencillos de Thalía para concluir con la siguiente frase: “Si no me acuerdo, no pasó“.