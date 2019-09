Luis Miguel como los buenos vinos, orgulloso muestra sus canas

Las Vegas, Nevada.- Luis Miguel se presentó ayer por la noche en El Coliseo del Caesars Palace, en el marco de la celebración de las fiestas patrias. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el nuevo look que mostró el cantante; aceptando sus años de vida se dejó ver no con una ni dos, sino con varias canas.

Luis Miguel celebró la Independencia de México en Las Vegas. Foto: Ethan Miller / AFP

"Aunque pasen los años siempre será el sol que brilla en nosotras", "que guapo", "cuando pensaba que no podía ver más sexy, se deja las canas, "como el buen vino esta tremendo", son algunos de los comentarios para Luis Miguel en redes sociales ante su nueva apariencia.

Mientras "El Sol" brillaba en el escenario del Coliseo del Caesars Palace, interpretando sus grandes éxitos, sus fieles fans no pasaron por desapercibido su cabello y las largas patillas con muchas canas.

A lo largo de carrera artística, Luis Miguel se ha caracterizado por impecable apariencia frente a su público, pero en esta ocasión dejó que el paso del tiempo se notara en su físico, decisión que ha sido aplaudida por sus fanáticos. "Qué belleza de público esta noche, muchas gracias", expresó el ídolo.

Luis Miguel conquistó a su público en "La Ciudad del Pecado". Foto: Ethan Miller / AFP

Por otra parte, el empresario Carlos Bremer reveló la forma en que Luis Miguel logró liquidar su deuda con Alejandro Fernández, luego de que "El Sol" incumpliera con una gira que había pactado con “El Potrillo”.

Tras rumores de que Luismi le debía más de 10 millones por concepto de adelantos, el empresario regiomontano aclaró en entrevista para el programa Suelta la Sopa que realmente fueron 6.5 millones lo que "El Sol" debía.

“A mí me pidieron que si podía hacer un plan de cómo podía revivir este gran ídolo. Yo también ofrecí financiar, pero no fue necesario con el esquema que se hizo. Parece que ya salió de casi todas las deudas. La verdad es que fue el gran apoyo de Miguel Alemán Magnani, importantísimo. La gran aportación de Alejandro Soberón coordinando todos los conciertos, reviviéndolo. Yo ofrecí la parte que se necesitaba, pero luego negociamos con la gente a la que se le debía. Y con cada concierto se fue saldando: no hubo necesidad de poner más dinero. Es por el esfuerzo que ha hecho Luis Miguel de cumplir y ser el ídolo que era”.

El empresario no dudó en agradecer al hijo de Don Vicente Fernández la disposición que tuvo con Luis Miguel. “Quiero felicitar a Alejandro Fernández por darle la oportunidad a Luis Miguel de pagarle”.