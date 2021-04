Luis Miguel debuta en TikTok a sus 51 años; este es su primer video

México.- El pasado domingo todo México volvió a hablar de Luis Miguel, pues llegó a Netflix la segunda temporada de su serie biográfica, emocionando a todos sus fans y al público en general, así como respondiendo todos aquellos cuestionamientos que quedaron durante el final de la primera parte de este proyecto que ha cautivado a millones.

Con un gran éxito de estreno, un legado musical inigualable y recién celebrado su cumpleaños, Luis Miguel sorprende a sus fans al debutar en TikTok a los 51 años de edad con un video muy especial, logrando robarse la atención de todos, pues se refiere al tema del que todos están hablando.

Hace algunas horas se dio a conocer que El Sol de México había debutado en TikTok con un breve video en el que lo vemos interpretando el tema 'Hasta que me olvides', una balada pop que ha hecho historia y por muchos años se ha colocado como la canción favorita de su repertorio.

En el video podemos ver a un joven Luis Miguel sorprendiendo con esa interpretación que lo hizo ser uno de los más importantes artistas de América Latina y una galanura que tenía enamoradas a millones de mujeres alrededor del mundo, sin dejar de lado la elegancia y el porte con el que modelaba sus emblemáticos trajes en color negro.

Este tema es curiosamente del que todos han estado hablando desde el día del estreno de los dos primeros capítulos de la serie de Netflix, pues al final del segundo se plasma el momento en el que la graba y todos quedan impactados por la historia que hay detrás y lo que sucedía en la vida del cantante en ese momento.

¡Alerta de spoilers! Si no has visto la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, lo mejor es que no leas lo que viene a continuación. Resulta que durante el final del segundo capítulo de la serie el cantante revela que su próximo disco sería dedicado completamente a su madre, Marcela Basteri, quien pudo haber fallecido durante un accidente en una discusión con el padre de él, Luisito Rey.

Entonces el intérprete mexicano decide que 'Hasta que me olvides' sea el primer sencillo de "Aries", el noveno álbum de estudio de Luis Miguel y no cuenta la historia de un amor, tal y como por años se interpretó, sino de la ardua búsqueda del cantante para encontrar a su madre.