Luis Miguel estaría hospitalizado en Acapulco por fractura en el hombro

Acapulco.- "Es un payaso", aseveran usuarios de Internet en las redes sociales luego de que se reportar que el cantante Luis Miguel estaría internado en un hospital de Acapulco, Guerrero, por una fractura en el hombro.

Según la cuenta de Chamonic en Instagram, que se especializa en espectáculos, el cantante de 51 años de edad habría dado hasta el hospital "Aqua" en Acapulco debido a una fractura, descartando que se encuentra en Beverly Hills.

Asimismo, asegura que cuando le cuestionan en el lugar por lo que quiere comer mientras se recupera, él responde que tacos de arrachera o que le pidan comida de los restaurantes más caros del lugar y a la hora de someterse a los estudios se queda al borde del llanto.

Hasta el momento no se ha confirmado ni detallado el accidente que sufrió El Sol de México, pero los únicos informes han hecho que usuarios de Internet se le vayan con todo, criticando su manera de ser y sus acciones.

"Siempre se ha escuchado que es muy payaso este señor, me gusta su música pero nunca ha hecho nada por estar cerca de sus fans", "Es un payaso me cae gordo , aclaro , canta muy bien pero me cae mal por sangrón presumido", "Lo de payaso siempre se a sabido. Es muy ridículo", se lee entre comentarios.

A pesar del éxito y el talento de Luis Miguel, las críticas sobre su personalidad y forma de ser siempre han sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, ya que lo han señalado de ser muy egocéntrico, egoísta, ridículo, entre otras cosas.