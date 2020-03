Luis Miguel impacta con un fuerte mensaje en redes sociales ante COVID-19

El cantante Luis Miguel reaparece en las redes sociales e impacta en ellas con un fuerte menaje que dirige a sus fans, mismas que se impactan al leerlo y lo manifiestan con sus comentarios.

Luis Miguel, cantante de éxitos musicales como Decídete y Palabra de honor, reaparece en Instagram para promover el distanciamiento social por el coronavirus COVID-19 y dar un gran mensaje.

Por medio del hashtag “#quedateencasa” y un video que dura segundos, puede leerse: “Distancia social" y "Quédate en casa”; también aparece el logo del artista.

En días pasados, Jorge El Burro Van Rankin sorprendió al declarar que él y Luis Luis Miguel, cuando fueron muy amigos en su juventud, viajaban a muchos lugares y hasta se encargaba de conseguirle mujeres.

Porque no podía "ligar" y cantar al mismo tiempo, Jorge le conseguía al cantante mujeres para pasarla bien, después de sus conciertos.

El Burro hizo tal confesión en el programa de televisión Miembros al Aire, el cual pasa por Unicable. Muchas anécdotas vivió al lado de El Sol y esa es una de ellas.

Me daba mi gafete all access en Argentina… me decía ‘organízate unas chavas para después, en el hotel, y me decía: a ver pendej* yo no puedo ligar y cantar, cabr*n’”, le decía Luis Miguel a Jorge.