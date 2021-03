"Luis Miguel llegó a pensar que yo era su verdadero papá": Andrés García

México. Andrés García, actor de 79 años de edad, y quien ha sido protagonista en telenovelas como Tú o nadie y Triunfo del amor, al lado de Lucía Méndez y Helena Rojo respectivamente, hace público en YouTube que un día Luis Miguel llegó a pensar que él era su verdadero padre.

Andrés García ha incursionado en las plataformas digitales de reproducción de contenidos y en YouTube tiene un espacio llamado Conversaciones con Andrés García; es en el sexto capítulo donce revela lo anterior. Esto sucedió cuando el cantante de éxitos como Decídete y Suave tenía entre 16 y 19 años de edad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Andrés García. Foto de Instagram

Él (Luis Miguel) me lo preguntó en una ocasión, era un muchacho joven, tendría 16, 17 o 19 años. Me decía papá. Un día muy serio me dice: 'Oye, papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad?', cuenta García en Conversaciones co Andrés García.

Y ante tal cuestionamiento, García, quien es originario de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, pero nacionalizado mexicano, según Wikipedia, le contestó con la verdad, menciona también.

Yo me quedé anonadado y le dije: 'Mira, nene, porque yo siempre le dije así de cariño, ojalá yo fuera tu papá, pero cuando yo te conocí eras como un niño muy chiquito, ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si hubieras sido mi hijo de verdad".

Leer más: Alejandro, el hermano de Luis Miguel, lanza su línea de ropa

Recordemos que García estuvo ligado a la familia de Luis Miguel muy de cerca años atrás, de hecho lo apoyó mucho en sus inicios en la carrera artística. Tuvo contacto con Luis Rey y Marcela Basteri, padres del cantante apodado artísticamente "El Sol de México", y así pudo verse en Luis Miguel, la serie, primera temporada.

Foto de YouTube

Y efectivamente, Andrés García y Luis Miguel llegaron a tener un gran cariño el uno por el otro, de hecho los une una gran amistad de años atrás y un vínculo como si realmente se tratara de una relación de padre e hijo.

A Luis Miguel lo quiero como a un hijo, aunque de repente me hace enojar y estoy muy orgulloso de él porque es un cantante extraordinario y el talento no tiene límites, no se puede criticar el talento", cita también el señor García en YouTube.

En una entrevista que García dio al programa de espectáculos Ventaneando, manifestó que se llegó a molestar mucho con Luis Miguel en cierta ocasión, puesto que le llamó para saludarlo y hablar con él, sin embargo uno de sus asistentes tomó la llamada y se la hizo "mucho de emoción" para que ambos pudiesen hablar, por lo que García le pidió a Luis Miguel que no se anduviera con esas cosas con él, porque no era ningún desconocido.

Luis Miguel, segunda temporada, ya viene

Luis Miguel, la serie, primera temporada, tuvo su estreno en abril de 2018 y logró un éxito sin presedentes en Netflix, por lo que la segunda temporada ya se grabó y está lista para su estreno el próximo 18 de abril de 2021, se ha dado a conocer en distintos portales de noticias. Diego Boneta lo caracteriza en ambas temporadas e hizo tan bien su trabajo, que hay gente que ha mencionado que les gusta más Boneta como Luis Miguel, que el propio Luis Miguel.

Leer más: ¿Aparecerán los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula en la serie de él?.

Por segunda ocasión, Diego Boneta, originario de Ciudad de México, personifica a Luis Miguel en la serie sobre la vida del famoso cantante, pero ahora lo hará en una nueva etapa, justo cuando se encuentra en la cúspide de su carrera. La historia se ambienta entre 1992 y 2005, y para ello, Boneta se sometió a varias modificaciones físicas, entre ellas cambios en su mandíbula, nariz y cabello, además de que usará una prótesis de papada y mejillas, pues para ese entonces, “El Sol” estaba con unos kilitos de más.

Suscríbete aquí a DISNEY PLUS