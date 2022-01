¿Luis Miguel pasa por serios problemas de dinero y en su salud? Su amigo Toño Mauri revela la verdad

México. Alrededor de la vida personal y profesional de Luis Miguel, cantante de éxitos como Oro de ley, siempre se han dicho muchas cosas y recientemente se ha rumorado que tiene problemas de dinero y también con su salud

Supuestamente Luis Miguel estuvo a punto de perder un brazo por no acudir a terapias, esto tras habérselo fracturado, pero es su amigo Toño Mauri quien niega esta información.

En entrevista con Sale el Sol, Mauri niega que Luis Miguel la pase mal actualmente con su salud y también que tenga problemas de dinero. “Yo no creo que esté en bancarrota, él tiene un equipo, sólido, yo no creo que tenga esa situación, que yo sepa él no está en esa situación."

Respecto a lo relacionado con su brazo, añade: : “Que yo Toño Mauri sepa, yo no supe, no tengo registrado ‘tengo un problema en el brazo’, jamás. Lo que sí sé es que está muy motivado de volver al ambiente artístico."

El actor Toño Mauri y Luis Miguel tienen una sólida amistad desde varios años atrás y en cada oportunidad que tiene comparte anécdotas. "A la hora que hablas con él, es muy simpático", refiere también Toño a Sale el Sol.

Y también Toño comparte que la última vez que vio a Luis Miguel y platicó con él en persona fue justo antes de que comenzara la pandemia por COVID-19. "Fue justo cuando todavía yo no me enfermaba, y nos vimos aquí en Miami en un bar, mi cuñado, él y yo."

Mauri reconoce que, evidentemente, Luis Miguel no es el mismo que diez años atrás. "Yo creo que, igual que todos, las circunstancias te hacen más sensible , no es el mismo Luis Miguel de hace 10 años, es otra persona, y es parte de la madurez, del aprendizaje que te da la vida, sí creo que es una persona que ha cambiado mucho."