México.- Una de las relaciones más habladas dentro del mundo del espectáculo fue la que tuvieron Luis Miguel y Aracely Arámbula, dos de las figuras más importantes de México, quienes lograron conquistar al público con su talento. Sin embargo, tras cuatro años de relación decidieron terminar y no se han llevado nada bien desde entonces.

Recientemente se han revivido algunos momentos de aquella relación tan hablada, en donde se destacó que él quería que ella lo dejara todo y se dedicara a hacer una vida alejada del mundo del entretenimiento, todo para enfocarse completamente en sus hijos y el hogar.

En pocas palabras, Luis Miguel quería que la actriz y cantante se alejara de los reflectores para enfocarse en sus dos hijos; Miguel y Daniel, sin embargo, para nada eran sus planes, lo que hizo que fuera uno de los motivos por los cuales decidieron terminar su relación.

Aracely Arámbula dejó en claro que no iba a dejar de actuar ni trabajar para criar a sus hijos, lo que no le cayó nada bien al cantante y actor. Según fuentes allegadas a la pareja, él tenía intenciones de que la madre de sus hijos lo dejara todo para dedicarse a ellos y al hogar.

Pero esto no fue así, Aracely decidió seguir trabajando y esto no le agradó ni un poco a él, lo que hizo que su relación terminara de la peor manera, en donde hubo hasta infidelidades de parte de Luis Miguel y ahora Aracely Arámbula no deja que tenga contacto con sus dos hijos.

Luis Miguel quería que Aracely Arámbula lo dejara todo por él

Cabe destacar que en más de una ocasión, la actriz ha dejado en claro que no recibe ningún tipo de manutención económica de parte de su expareja, incluso, él no tiene ningún tipo de contacto con sus dos hijos, por lo que es ella quien los ha estado criando desde hace varios años.

