Luis Miguel reaparece en la vida de Alejandra Ávalos; la actriz revela que la llamó desde Miami

México.- Son varias las declaraciones que ha hecho la actriz, productora y cantante Alejandra Ávalos a los medios de comunicación sobre su relación con Luis Miguel, que confesó, le habría dedicado una de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Y según Alejandra, el cantante ya dio el primer paso para poder volverse a ver después de años de distanciamiento. Para una entrevista con Sale el Sol, confesó que el Sol de México le envió un mensaje para contactarla, quedando sorprendida ante la acción.

Compartió que fue a través de una línea telefónica que tiene abierta al pública en la que en algunas ocasiones contesta llamadas, donde le llegó un mensaje de un número que no tiene en la agenda que decía que el cantante quería comunicarse con ella.

Entonces, al confirmar que su viejo amigo quería comunicarse con ella a través de un intermediario, se encuentra a la espera de que el propio Luis Miguel le hable, descartando que pueda caer en "garras de un imitador", pues lo conoce muy bien.

"Estamos en la espera de eso [la llamada]. Efectivamente, yo también me puse a pensar que era una broma pesada, pero fue muy respetuosa la persona, o sea, hasta ahora, el teléfono es de Miami, ya lo rastreé", explicó la cantante.

A pesar de que aún no le han llamado, para poder confirmar que se trata del mismo cantante, Alejandra Ávalos está positiva y con la esperanza de poder volver a hablar con él. "Como siempre he dicho, será un placer poder tener de nueva una conexión y un encuentro con una persona que siempre he querido, admirado y respetado", explicó.