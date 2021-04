Luis Miguel y la paternidad; negó 18 años a Michelle Salas y no ve a sus hijos con Aracely Arámbula

México.- Se aproxima el estreno de Luis Miguel: La Serie en Netflix, por lo que la lupa volverá a pasar por la vida del cantante para fijarse en cada detalle. El estreno de la segunda temporada ha sido muy esperado por los fieles seguidores de El Sol, aunque también por el público en general, pues se revelarán bastantes secretos.

Más allá de hablar sobre el paradero de Marcela Basteri, la madre de LuisMi, se mostrará la faceta como padre del cantante, quien tuvo la dicha de serlo por primera vez durante la década de los noventa; aunque lo negó durante bastantes años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una de las primeras en trabajar sobre este caso fue la periodista Claudia Icaza, en su momento, el dar por hecho el parentesco entre la niña, Michelle Salas, y el cantante le costó una demanda por siete millones de dólares y tres años y medio de juicio.

Leer más: Aracely Arámbula le gana la partida a Netflix, su nombre no aparecerá en la serie de Luis Miguel

En entrevista con Comercio, De Icaza recuerda cómo era la relación que el cantante y su familia tenían con la niña y cómo la paternidad fue un capítulo oscuro en su vida, ya que, no sólo se volvió a distanciar de Michelle después de reconocerla, sino también se mantiene sin contacto con sus otros dos hijos; Miguel y Daniel, fruto de su amor con la actriz y cantante Aracely Arámbula.

Según comenta Claudia, ella hacía en aquella época la revista "Estrellas", donde muchas cosas "se trataban de camuflar", por ejemplo, cuando Stephanie Salas bautizó a su hija Michelle y fue cuestionada sobre si era hija de Luis Miguel y ella aseguró que no, que era de un novio que tenía, pero de quien no quería hablar.

Pero la periodista no tardó mucho en deducir que el verdadero padre era El Sol, ya que le parecía algo evidente, además, la niña era muy parecida a él. Durante algún tiempo él se hizo responsable de ella, pero después algo pasó y la dejó de ver, así que se cuestiona por qué no estuvo en los años más importantes de Michelle y será lo que se verá en la segunda temporada de la serie de Netflix.

Así es como Luis Miguel y Michelle Salas comenzaron a verse juntos. Foto: Instagram

Su teoría es que Alejandro, el hermano de LuisMi, fue el intermediario para que el cantante se hiciera una prueba de ADN y comprobara que Michelle era su hija, lo que se probó, sin embargo, la relación les duró poco y ni siquiera le ha dado su apellido de manera oficial.

Sobre la segunda temporada también comenta que a Luis Miguel ya no pueden pintarlo como la víctima o "la blanca palomita", pues es difícil para los escritores poder contar los actos que afectaron duramente su trayectoria artística y vida personal.

Se dice que el personaje de Aracely Arámbula en la serie estará muy bien camuflado, sin embargo, todos entenderán que se trata de ella. Cabe mencionar que la actriz emitió un comunicado para confirmar que no aparecerá en la historia debido a que no pueden usar su imagen para contar una historia que no muchos conocen, incluso, que es sobre su vida privada.

Junto a Aracely Arámbula, Luis Miguel tiene dos hijos; Miguel y Daniel. Foto: Instagram

Según afirma Claudia, tal y como se había rumoreado por años, Arámbula sí que jugó un papel importante en el reconocimiento de Michelle por su padre, pues si alguien ayudó a que se forjara una relación y hubiera una relación fue ella misma.

Ahora, varios años después de haber reconocido a su hija con Stephanie Salas, se sabe que Luis Miguel no logró forjar una buena relación con Michelle Salas, incluso, ni siquiera se hablan. Por otro lado, el cantante tampoco mantiene contacto con sus dos hijos pequeños, Miguel y Daniel, frutos de su amor con Aracely.

Leer más: Danna Paola anuncia su esperada colaboración con David Bisbal

El primer capítulo la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie" se estrenará el domingo 18 de abril en Netflix. La segunda entrega, y final, constará de ocho episodios que se estrenarán cada domingo en la plataforma. Su episodio final será emitido el domingo 06 de junio.

Suscríbete aquí a Disney Plus