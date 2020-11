¿Luis Miguel ya es abuelo?: Michelle Salas presume a su bebé en redes sociales

Michelle Salas causó revuelo en redes sociales tras realizar una publicación en la cual presume a su hermoso bebé, lo cual provocó que los fans de Luis Miguel conjeturaran que el interprete de " La Incondicional", ya era abuelo.

Cabe señalar que la hermosa joven, quien actualmente tiene 30 años de edad, es producto de la relación que mantuvieron en el pasado el productor musical Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así pues, fue a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, que la joven hija de el "Sol", dio a conocer el complejo proceso que ha tenido que afrontar al convertirse en madre de "Valentino" su hermoso bebé y de quien está locamente enamorada.

En dicha red social, en donde cuenta con poco más de un millón de seguidores, la hija del cantante Luis Miguel, subió un video en donde muestra todos los cuidados y requerimientos solicitados por su hermoso gato llamado Valentino.

En la grabación, la joven detalló lo complicado que resulta llevar a su gato Valentino a las citas con el veterinario y el estilista, pues es apenas un pequeño el cual necesita ser tratado con mucha delicadeza. Por esta razón, y para evitar contratiempos, Michelle Salas metió en una sofisticada mochila transportadora a su hermoso felino, quien se mostró desencantado al ser encerrado en dicho artefacto, pues a partir de eso, solo dedicó a ignorar a su bella madre.

Hasta el momento se desconoce las causas por las que la hija de Luis Miguel llevó al pequeño Valentín con el veterinario, pues sus seguidores afirmaron que luce bastante bien de salud. Asimismo manifestaron su curiosidad de saber si el famoso cantante ya conocía a su nieto.

Recientemente la controversial hija de Luis Miguel, fue víctima de burlas y malos comentarios por su actual aspecto físico, por lo que la influencer y youtuber se defendió diciendo que toda su vida ha estado rodeada de comentarios de lo que la gente opina, por lo que invitó a las personas a dejar de hacer comentarios tóxico los cuales podrían afectar a personas vulnerables.

La primogénita de Luis Miguel manifestó en las stories de su cuenta en Instagram que esta situación no era nada bonita, "no se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema, si no tienes nada bueno qué decir, entonces brother, ponte a coser o no sé, cocina, vete al cine, bueno, ahorita no se puede ir al cine, vete a ver una película con tu novio, marido, amante, lo que sea".