Luis Roberto Guzmán, un abogado honesto en la serie ¿Quién mató a Sara?

México.- “Disfruto mucho cada personaje en lo que he trabajado, aprendo de ellos”, es así como el actor Luis Roberto Guzmán, originario de Puerto Rico, desea explorar en nuevas producciones e historias complejas y apegadas a la vida cotidiana, así destaca en entrevista para EL DEBATE.

El día de hoy el actor estrena la nueva serie ¿Quién mató a Sara? en la plataforma de Netflix, un thriller de acción y suspenso, presenta a Álex Guzmán (Cardona), quien al investigar la verdad detrás de la muerte de su hermana Sara descubrirá los más oscuros secretos de la familia Lazcano.

La serie de 10 episodios es protagonizada por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones. Asimismo, es la primera producción latina en 190 países y doblada a ocho idiomas.

¿Cómo has estado en este tiempo de crisis sanitaria?

"Creo que a todos nos ha tocado, nos ha marcado y, bueno, realmente no me quedan palabras de agradecimiento porque en este proceso he estado trabajando y al mismo tiempo recibir mensajes de la gente. Tenemos que buscar el bienestar y estar conscientes del prójimo y tomar las cosas con más calma, porque a lo mejor llega un momento en el que te das cuenta de que la muerte está rondando en todas partes".

Muy contento con el lanzamiento de ¿Quién mató a Sara? Es un proyecto que al final es un thriller de acción, dramático, misteriosos, donde todos somos culpables. "Lo hicimos con mucho amor y al mismo tiempo con mucho riesgo. Esperamos que la gente se dé la oportunidad de ver esta serie que llega a partir del 24 de marzo."

¿Platícanos sobre tu personaje en esta producción Lorenzo?

"Es un abogado que no se mueve a través de los intereses de los clientes, que mueve a través de la honestidad y de su propio amor, su familia. Este personaje me deja con ganas de más, con una sensación que no terminó y deseos de continuar interpretando y, si se diera la oportunidad, me deja con ganas de seguir mejorándolo".

¿Vienen más proyectos nuevos que nos pudieras adelantar?

"De que vienen, vienen, definitivamente; pero no puedo dar muchos detalles. Hay proyectos personales con los que se está tratando de armar el equipo adecuado para que se realicen".

Con una amplia trayectoria artística ¿cuál ha sido el aprendizaje que te ha dejado cada proyecto?

"No me voy a morir sin inquietud de hacer diferentes formatos, propuestas y diferentes acercamientos; entonces, creo que todavía falta mucho por hacer y el amor por la profesión sigue creciendo día a día".

Si no hubieras tenido la oportunidad de ser actor ¿en qué otra faceta te hubiéramos visto?

"Si no fuera actor, madre mía. Yo creo que trabajaría... de alguna manera contribuiría a la salud mental, creo que sería algo en donde yo trabajaría".

¿Hay alguna anécdota que te haya marcado en tu trabajo?

"Sí, cada proceso, cada uno tiene algo que siempre contribuye y siempre contribuye al crecimiento personal, entonces, pues, qué te puedo decir, en cada proyecto hay algo y tiene su propio camino. Podemos aprender de nuestros propios personajes".

