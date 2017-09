Luis de Alba abandona los escenarios, y explica el motivo

Luis de Alba, quien ha dedicado prácticamente toda su vida a actuar, anuncia su retiro de los escenarios tras 63 años de carrera, se informa en el espacio de "Shanik en Fórmula".

El comediante mexicano dijo que esos planes le permitirán convivir más con su familia, gozar más a sus dos hijos, de seis, que aún le quedan en su casa.

"Estoy anunciando lo que será mi última gira por la Unión Americana, pero no me retiro de la industria. Ahora hace falta darles más tiempo a los niños chiquitos, para mí son chiquitos a los 13 años y a los 18, que son los que están en la casa, los otros ya volaron, pero con estos no quiero que pase que estemos a la distancia siempre".