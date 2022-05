Luis de Alba critica a los nuevos comediantes por abusar de las GROSERÍAS

México. Luis de Alba "estalla" al referirse a la nueva ola de comiediantes y señalar que abusan de decir groserías. El actor mexicano lamenta que para llamar la atención recurran a "faltas de respeto".

A través de redes sociales, Luis de Alba, de 77años de edad, y quien cuenta con una larga trayectoria en los escenarios, genera polémica al opinar de los nuevos valores de la comedia mexicana.

Luis de Alba, creador de personajes cómicos como "El Pirruris”, “Juan Camaney” y “El Ratón Crispín”, dice que muchos de los comediantes de hoy en día solo se suben al escenario para decir groserías y eso él lo reprueba totalmente.

En entrevista con Margarito Music para su canal de YouTube, De Alba es cuestionado respecto a cómo ve a los nuevos comediantes que hay actualmente y asegura que "basan su éxito" en decir groserías en todo momento.

“El humorismo es el humorismo y lo que pasa es que hay chavos muy buenos, pero yo no sé por qué o quién les dijo que para hacer reír tienen que salir a escena y hacer chistes hay que salir mentando la madre o que son puras groserías y groserías no es así.”

Luis de Alba también asegura que los comediantes de su generación sí saben emplear las groserías en pro de la comedia y tienen claro que no se trata de "mentar la madre" a cada rato, pero no quiso abundar más para no causar polémica y meterse en problemas legales.

“Nosotros las usamos pues así hablamos los mexicanos, pero bueno, ellos a veces sí se mandan, pero ya aprenderán, nosotros los viejitos sabemos cómo trabajar con groserías cuando se puedan usar y se deban."

Luis Alba García es el nombre completo del famoso actor, quien es originario de Veracruz, Veracruz, México, (7 de marzo de 1945), y ha hecho una carrera como actor en México en cine, teatro y televisión.

Entre otros de los personajes con que ha dado diversión al público destacan "El Hermano Sol", "Dalilo Pelufo", "Saladin Salado", "Pepe Pagaré" y "Tlacoyo".