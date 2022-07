Luis de Alba triste porque nadie lo quiere contratar tras su operación de cadera

El comediante Luis de Alba de 77 años de edad, se encuentra un poco triste en estos momentos, pues tras una operación de cadera al lastimarse el fémur en una aparatosa caída en un hotel de Monterrey donde se encontraba, los empresarios no le han dado oportunidades de trabajo por su estado de salud actual.

Aunque Luis de Alba se está recuperando satisfactoriamente, mencionó que no le han llovido ofertas de trabajo, pero entiende la situación, pues no solo los artistas lo sufren, también dio ejemplo de oficinas u otros oficios, es por eso que no trata de desesperarse, pero sí demostró una tristeza, pues siempre ha sido considerado un hombre muy trabajador.

Eso es lógico eso ha sido toda la vida en las oficinas, en los negocios, en todas partes sucede los mismos fenómeno, solo que sí, en el caso de los actores, en México no sucede en los Estados Unidos, está mucho más marcado" dijo para el programa Hoy.

Para quien no lo sabe, el histrión es considerado uno de los comediantes más populares de México desde hace años, ya que tiene una carrera intachable en cine y televisión, además de algunas obras de teatro, las cuales lo respaldan, pero eso no es todo, ya que también ha estado alejado de la polémica, pues es muy centrado en lo que hace.

"Pobre hombre dios lo bendiga el resto de su vida, yo tengo 60 años y siempre fue mi ídolo en actor cómico, bendiciones", "El viejo supo vivir, nosotros vemos y aprendemos, nunca deberíamos de juzgar tan duramente, no a un hombre que si bien no aporto más que diversión, tampoco se ha visto envuelto en escándalos que en algo dañaran a la sociedad", escriben las redes.

Cabe mencionar que Luis de Alba en el pasado confesó que cayó en el mundo de las drogas cuando estaba en lo más alto de la fama, pero aprendió con el tiempo que ese no era el camino correcto, pues se dio cuenta de muchas cosas como también el interes de las demás personas hacia él por conveniencia, así como otros puntos los cuales lo hicieron aterrizar.