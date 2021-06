Luis de Llano revela cómo fue su relación sentimental con Sasha, a quien le lleva 25 años en la edad

México. La relación sentimental que hubo años atrás entre el productor Luis de Llano y la cantante Saska Sokol siempre dio de qué hablar, sobre todo por la diferencia entre sus edades, puesto que él le lleva a ella 25.

En entrevista con Ventaneando, Luis comenta que su romance con Sasha duró unícamente dos semanas, puesto que la actitud de ella era muy cambiante.

Y respecto a si aparecerá dicha relación en la serie de Timbiriche, agrupación a la que Sasha perteneció desde su infancia, el famoso productor destaca que considera que no lo cree, puesto que no fue relevante.

No tiene importancia. Nunca fue una cosa trascendental, que afectara. No hay historia que contarte. Yo me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas”, dice De Llano, productor musical y de televisión también.