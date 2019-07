Luisa Fernanda W atacada por supuesta traición hacia Legarda

Luisa Fernanda W, es considerada como una de las youtubers más populares en redes sociales y es que sus videos se han convertido en todo un fenómeno teniendo mucho éxito en tan poco tiempo.

Sin embargo en el terreno amoroso la también influencer no ha estado del todo bien pues desde la muerte de su novio Legarda a principios de este año la joven se ganó muchos enemigos pues Instagram se ha convertido en un campo de batalla.

Como todos saben la chica mantuvo un intenso romance con Legarda quien falleció en un tiroteo en Medellín, tras darse a conocer la noticia la vida de la rubia en ese entonces cambió por completo pues nadie se lo esperaba.

A cinco meses de la muerte del colombiano, Luisa Fernanda fue muy cuestionada pues de inmediato surgió un rumor en el cual la relacionaron sentimentalmente con el cantante Pipe Bueno, causando gran molestia entre los fans de Legarda y hasta de la misma W.

Los rumores comenzaron a surgir cuando se les vio juntos en una fiesta realizada en Medellín tras el lanzamiento del álbum 11:11 de Maluma, donde incluso se dijo que se les vio juntos en un camerino.

Y aunque Fernanda ya aclaró que solo son compañeros de trabajo y pertenecen a la misma empresa que los representa, los seguidores de Legarda la cuestionan pues piensan que todo lo que decía sobre el cantante en vida solo fueron mentiras por lo ella les respondió por medio de su canal como enfrenta su duelo.

"Yo pienso que este dolor es tan fuerte que ese dolor nunca se ve si no que aprende a vivir con ese dolor yo les cuento mi experiencia fue súper trágica en el sentido de que fue un poco traumática, yo aquí no vengo a contarles como sucedieron las cosas, porque realmente no me siento todavía preparada, que fue un hecho que marcó mi vida...", dijo Luisa en un video compartido hace unos meses.

Cabe mencionar que entre los ataques recibidos se encuentran el peso que perdió Luisa en tan poco tiempo además de los pocos recuerdos que ha compartido de su fallecido novio hechos que han causado la molestia de sus fans.

Por si fuera poco la también cantante asegura que todo esta bien y piensa que todo se trata de los ataques de haters quienes siempre buscan molestar a las figuras públicas.