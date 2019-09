Luisa Fernanda W deja los bikinis y presume las tangas de hilo

Luisa Fernanda W causó controversia en redes sociales al aparecer en una ajustada tanga en hilo dental la cual desató la locura entre sus millones de seguidores, quienes quedaron atónitos al ver el cuerpazo de la mujer.

Más de 900 mil reacciones recibió la guapa influecer quien deja bien claro que la buena alimentación y una buena rutina de ejercicio pueden darte resultados sorprendentes, pues muchos piensan que la joven tuvo una depresión por estar tan delgada pero simplemente cambió su estilo de vida.

"Hace varios meses deje ciertos alimentos que no le hacen bien a mi cuerpo, como por ejemplo TODOS LOS LÁCTEOS y las carnes ROJAS, mi cuerpo si ha cambiado mucho, estoy mas delgada y mi cuerpo está mucho más tonificado, no he dejado de alimentarme bien y hacer ejercicio por lo menos 5 veces a la semana...", escribió Luisa hace unos meses.

Por su parte varios de sus fans la llenaron de elogios y la animaron, pues desde la muerte de su novio el cantante Lagarda, muchos haters se le han ido encima, ya que aseguran que la colombiana mantiene un romance con Pipe Bueno, pero ambos han dicho que solo son amigos.

"Literalmente sos hermosa, con razón es que la gente es tan envidiosa son los celos del tipo de persona maravillosa que sos", le escribió un fan a la mujer que sigue desatando la locura entre los usuarios por su belleza.

Recordemos que Luisa Fernanda está a punto de lanzar el tema Así soy yo, el cual dará mucho de que hablar, pues la joven ya dio un adelante en sus redes sociales, donde se le ve en la cárcel y con un uniforme de prisionero el cual podría estar ligado a los ataques que recibe por su forma de ser, pues la muerte de su novio aún está en el ojo del huracán.

