Luisa Fernanda W feliz presume en tanga el tamaño de su trasero

Luisa Fernanda W desató la locura en redes sociales con una foto donde mostró el tremendo trasero que se carga y lo hizo con una tanga con la cual dejó a todos con la boca abierta, pues se percataron que su derrier tiene más aumento.

Tengo claro que fue algo extraño lo que sentí, el día que te vi ASÍ SOY YO, escribió Luisa en su candente foto.

Hasta el momento la foto cuenta con más de medio millón de likes y varios comentarios de todo tipo donde le preguntan a Luisa que hizo para tener ese gran trasero, pues como todos saben la colombiana dejó de ingerir varios alimentos para verse más fitness, pero los ha compensado con otros.

"Un cuerpo muy lindo me encanta Como quisiera yo tener le encanta en serio lastimosamente no lo tengo", "Hermosa mamasita mi lu vas a llegar muy lejos no dejes que las malas palabras te opaque hermosa @luisafernandaw", le escribieron a Luisa sus fans.

Recordemos que Luisa Fernanda está de estrenando su nueva tema musical Así soy yo, es por la atrevida foto que subió a Instagram, hasta el momento el videoclip lleva más de cuatro millones de reproducciones y ha tenido varios comentarios de todo tipo, pues mientras unos comentan que se escucha genial otros aseguran que es su historia de amor con Pipe Bueno.

"Ya te hacía falta desahogarte, la rompiste ! Espera mi video reacción ... siempre son las mejores", "La canción está bonita pero es tu historia con Pipe", le escribieron a Luisa Fernanda.

Cabe mencionar que Luisa mantuvo un intenso romance con el cantante Legarda, pero después de su muerte el mundo de la youtuber cambió por completo, pues la tacharon de ser una mala persona, por no guardarle el luto necesario a quien fuera su novio.