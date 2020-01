Luisa Fernanda W inicia el año presumiendo romance en redes

Luisa Fernanda W abrió el año de la mejor manera y se trata de su primera foto a lado de su gran amor Pipe Bueno, con quien se le vinculo sentimentalmente desde que murió su novio el cantante Legarda a quien negó en algunas ocasiones por respeto a sus fans.

Y es que como todos saben la historia de amor de estos dos cantantes no ha sido nada fácil, ya que Luisa fue mu criticada pues muchos opinan que la colombiana no le guardó el respeto necesario a Legarda por lo que se enfrentó a sus detractores en varias ocasiones.

La foto de Luisa alcanzó más de 400 mil likes y miles de comentarios de todo tipo donde la felicitan, mientras que otros la atacaron ya que no se imaginaron que fuera a subir una foto con Pipe, quien también negó el romance con la youtuber.

"Espero que sean Felices primer comentario y primer me gusta dicen que si llegas temprano Luisa te contesta será verdad", "Tan rápido superaste a Lega", "Hermosos, siempre aposté por esa relación", le escribieron los internautas a la pareja que podría dar mucho de que hablar en este nuevo año.

Recordemos que hace dos meses Luisa ya había confirmado su romance, pero decidió omitir ciertos detalles por lo que dicha noticia se convirtió en una bomba.

"Ahorita las cosas son muy diferentes claro esta pero como les digo me gustaría hacerles un video contándoles más acerca de ese tema. Entonces yo digo que gente que salió a confirmar hace años una relación que yo decía o sea si yo no me e sentido capacitada para hablar de esto para mí es muy difícil...", dijo Luisa Fernanda en un en vivo de sus redes sociales.