Luisa Fernanda W opaca a Kenia Os y Caeli con cuerpazo

Luisa Fernanda W volvió a romper las redes sociales con el cuerpazo fitness que se carga y es que la chica apareció con un bikini en color rosa con el cual desató la locura entre sus millones de fans.

Con más de 700 mil likes, Luisa dejó en claro que no solo sus colegas Kenia Os o Caeli pueden lucir sexys en ajustados bikinis ya que también demostró que tiene lo suyo por lo que no le pide nada a nadie.

Y es que la youtuber tiene bastante tiempo cuidando su figura y alimentación prueba de ello son los videos que comparte en su canal donde tiene más de cuatro millones de seguidores.

"Ver esta foto me dan ganas de seguir luchando por conseguir tu cuerpo", "Me encanta tu estilo y actitud, siempre brillando con luz propia Lu", "Hermosa Luisa, los tatuajes lucen muy bien en ese hermoso cuerpo... Linda", fueron algunos comentarios que recibió la influncer.

Aunque también los haters no se quedaron callados y le dijeron de todo a la rubia ya que siguen molestos por el luto que le guardó a su novio el youtuber Legarda quien falleció en un tiroteo entre asaltantes y un sujeto al que quisieron asaltar en Medellín.

"Ya no eres la misma y ya no me gustaría inspirarme en ti... 1: Estas bajando mucho de peso, estas demasiado delgada. 2: Te cortas las muñecas. 3: Olvidaste a ti novio fallecido en menos de 1 mes. No soy hater pero estas cambiando mucho", fue uno de los comentarios más fuertes que recibió la famosa.

Por si fuera poco Luisa Fernanda se ganó una infinidad de haters en redes luego de comenzarán los rumores sobre un supuesto romance entre ella y el cantante Pipe Bueno, pues se dice que la chica olvidó muy rápido al influencer con quien se le miraba muy feliz.