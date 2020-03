Luisa Fernanda W podría estar embarazada y se burlan de ella

Quién tiene a todos con la boca abierta pues podría estar embarazada es la youtuber Luisa Fernanda W, quien como todos saben comenzó una relación con el cantante Pipe Bueno, esto después del asesinato de su novio el también youtuber Legarda.

Fue en Twitter donde la noticia se esparció como pólvora generando miles de criticas de todo tipo, pues Luisa ha sido tachada de una mala mujer cuando se supo lo de su romance con Pipe, ya que aseguran que no le guardó el luto necesario a Legarda.

Tras comenzar la polémica en redes la colombiana decidió mandar un contundente mensaje a todas aquellas personar que la han criticado, pues en este punto se siente muy vulnerable y más si pudiera estar embarazada pues está harta de defenderse.

"¡Creo que hoy tuve un día en el que quería sacar muchas cosas que no había querido decir simplemente porque en ocasiones no siempre, me guardo mucho lo que siento y pienso, esta es mi realidad, esta soy yo!! Soy un ser humano como ustedes, y llegan momentos en los que uno quiere gritar y sacar todo lo que se siente por dentro", dice parte del texto que publicó Luisa.

Tras las declaraciones de Luisa en la cual no aclaró, ni desmintió su supuesto embarazo, sus colegas del YouTube la felicitaron por no guardarse más todo lo que se dice de ella en Instagram.

"Eres muy fuerte la verdad, siempre lo has sido", "Tienes derecho a hacer lo que te haga feliz, como todos", le escribieron a algunos colegas.