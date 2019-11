Luisa Fernanda W por fin confirma relación con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W por fin dijo lo que muchos especularon desde hace varios meses y fue que por fin confirmó su relación con el cantante Pipe Bueno quien estuvo muy de cerca de ella después de la muerte de su novio Legarda quien murió en un asalto en su natal Colombia.

"Ahorita las cosas son muy diferentes claro esta pero como les digo me gustaría hacerles un video contándoles más acerca de ese tema. Entonces yo digo que gente que salió a confirmar hace años una relación que yo decía o sea si yo no me e sentido capacitada para hablar de esto para mí es muy difícil...", dijo Luisa Fernanda en un en vivo de sus redes sociales.

Recordemos que en más de una ocasión le preguntaron a Luisa Fernanda si existía algo más que una relación de amistad entre ella y el cantante, pero ella siempre lo negó pues como todos saben fue duramente criticada en redes sociales ya que muchos internautas aseguraron que le faltó el respeto a Legarda pues consideran que no le guardó el luto necesario.

Como era de esperares los usuarios reaccionaron al video y aunque muchos apoyaron la decisión de la colombiana otros se le fueron con todo ya que no aceptan una relación tan pronto por parte de la chica.

"Por mas vuelta que le de, sabe que lo esta haciendo no es honesto es desleal", "El problema no es que ande con pipe bueno sino haberse lucrado de Legarda", "Luisa de verdad que tristeza contigo ... Y si la estás cagando pero bueno es tu vida bendiciones", le escribieron a Luisa los usuarios.

Cabe mencionar que Luisa es una de las youtubers más populares de las redes sociales pues sus videos tienen miles de reproducciones donde comparte tips de belleza y cosas relacionadas con su vida personal aunque prefiere no tocar ciertas temas.