Luisfer rinde homenaje a Jerry Rivera con su nuevo álbum musical

Fernando Lambis Hernández mejor conocido como Luifer de la Salsa, es una de las figuras con mayor proyección de la nueva ola de la música tropical y salsera colombiana que más ha destacado, continuando por ese camino musical estrenó el pasado viernes el sencillo “Me estoy enamorando".

Luisfer compartió en entrevista con EL DEBATE que este tema se desprende del álbum “Canto a mí ídolo”, con el que hace un homenaje al cantante puertorriqueño Jerry Rivera.

¿De qué va el tributo?

El salsero de 28 años se mostró muy contento por la oportunidad de rendirle pleitesía a su ídolo con esta selección de once canciones, tales como Dime Que Sí, Vete, Amor No Me Abandones y Solamente Tú, las cuales ya están disponibles en todas las plataformas digitales y con las que realizará una gira por algunos países como Ecuador, Perú y desde luego su país natal Colombia. Luisfer expresó que antes de iniciar con sus presentaciones por aquellas naciones se presentará en algunos centros nocturnos de la Ciudad de México, así como también en el estado de Puebla.

Al cantante le gustaría hacer colaboración con Christian Nodal.

Un tema de amor

El cantante colombiano dijo que está melodía nueva es una salsa completamente romántica que cuenta todo lo que en algún momento se guardan los enamorados, al no poder decir, por lo que confía que muchos se identificarán con este tema, el cual pueden dedicar a esa persona que les quita el sueño y que por miedo al rechazo no se animan a expresarles sus sentimientos.

Un legado familiar

Desde muy pequeño Luifer demostró su gran talento, el cual heredó de su padre Luis Lambis, reconocido compositor de salsa, por lo que pronto tomó relevancia en la industria musical y fue en el 2010 que sale a la luz su primera producción discográfica denominada “Solamente tu”, con el cobijo de Sony Music México, la cual fue respaldada con una gira internacional. A fines de julio de ese mismo año, se inició la distribución del disco en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Luisfer espera un día realizar colaboración con el cantante Christian Nodal, ya que su estilo le atrae para hacer mancuerna con el sonorense.