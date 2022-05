Luisito Comunica aclara la controversia con Lele Pons

México.- Recientemente se ha vuelto tendencia en redes sociales el presunto encuentro que tuvieron los influencer Luisito Comunica y Lele Pons, polémica que comenzó luego de las declaraciones del youtuber sobre la cantante, en donde alegó que era latina "sólo cuando le conviene".

Fue durante una entrevista con EXA FM donde Luisito relató su mala experiencia conociendo a Lele, momento en el que ella le contestó que ella no hablaba español, pero tiempo más tarde apareció presumiendo su lado latino en redes sociales, todo para promocionar sus nuevos proyectos. En ese momento él aseguró que contaba una anécdota cómica y nada más, pero esto llegó hasta los oídos de ella.

Durante una invitación de Lele Pons al programa de La Divaza, "Radio Divaza", los entrevistadores sacaron el tema y ella aseguró que lo contado por Comunica era completamente falso, incluso, eso acabó con su admiración por él.

"Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él... No, eso nunca pasó, eso no es verdad", contó la cantante.

Posteriormente, Luisito Comunica decidió aclarar lo sucedido y aseguró que "sacaron de contexto la anécdota", explicando que no quería se hiciera "un chisme".

"Incluso dije ahí mismo porque sabía que podía pasar, que no quería que se hiciera chisme, lo estábamos contando como una compilación de historias chistosas, pero obviamente la gente corta el cacho que sirve para el chisme porque les gusta, pero no, de verdad yo no tiro 'hate', yo no soy así, no me gusta que piensen eso de mí, y la mejor vibra para Lele. Mis respetos para todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado. Y bueno, que ahí quede", finalizó.

