Luisito Comunica busca a seguidor para llevárselo de viaje

Un video que ha circulado por redes sociales y la han compartido cientos de usuarios, es el de Luisito Comunica, el youtuber mexicano que busca a un ciudadano llamado Sergio Ramírez, quien tiene 60 años. Y lo busca porque le dejó un mensaje en uno de sus más recientes videos en Youtube que lo conmovió, por lo que espera encontrarlo para cumplirle su más grande sueño: viajar.

Luisito Comunica maneja un contenido divertido en su plataforma, y que mejor viajando, mostrando a sus seguidores lo mejor de cada ciudad o país que visita, motivo por el cual ha reunido hasta el momento más de 25 millones de seguidores que disfrutan ver su contenido, ya que algunos señalan que es como si viajaran junto a él, ejemplo de ello es Sergio, quien le comentó en uno de sus videos, hecho que conmovió a Luisito, a tal grado de realizar un video pidiendo ayuda de sus seguidores para que juntos encontraran a dicho usuario y poderlo llevar a tener un “viaje épico en el que conozca el mar y que disfrute”.

“Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos porque así viajo lo que nunca pude”, le escribió a Luisito aproximadamente dos meses.

El comentario de uno de los millones de seguidores de Luisito ha generado miles de reacciones, sin embargo hasta el momento no se sabe nada él.

La cuenta de Google desde donde Sergio Ramírez comentó creció a más de 60 mil seguidores, pero éste no ha dado señales de vida.

Recientemente, respecto a este caso han aparecido cientos de perfiles falsos haciéndose pasar por el ciudadano de Cuernavaca, por lo que dice estar muy confundido y espera encontrarlo muy pronto para poder realizar un viaje y grabar toda esa divertida experiencia de poderse llevar a un seguidor de viaje.